3 نصائح ذهبية لـ علاج الام الرقبة

يتعرض الموظفون في العمل إلى آلام شديدة في الرقبة نتيجة الجلوس الطويل وغير السليم اضافة إلى استخدام الهواتف الذكية بشكل كبير جدًا.

لذلك فإن عدد كبير من الناس يبحثون على طرق علاج الام الرقبة بشكل سريع ودون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.

وتحظى طرق علاج الام الرقبة على أهمية كبيرة لدى الناس لا سيما الموظفين الذين يجلسون لفترات طويلة في العمل.

ولذلك فإن الطرق السليمة لعلاج آلام الرقبة وفقًا لخبراء ومختصون ألمان على النحو التالي:

علاج الام الرقبة

أولًا: يجب على الموظف أثناء العمل التأكد من وضعية جلوسه حيث نصح الخبراء جميع مستخدمي الهواتف الذكية بالنظر إلى الهاتف دون خفض الرأس.

ثانيًا: ضرورة ممارسة تمارين لتقوية عضلات الظهر بما يقي من آلام الرقبة، التي عادة ما تكون ناتجة من شد العضلات وتصلبها حول الفقرات العنقية وأعلى الظهر.

ثالثًا: ضرورة الجلوس على كرسي مكتب يتيح للفرد أن يكون ظهره مستقيما أغلب ساعات العمل.