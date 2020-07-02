ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

فيديو حيوان غريب في أمريكا يثير الدهشة

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 17:10 - 02 يوليو 2020
حيوان غريب في امريكا.JPG حيوان غريب في امريكا.JPG
تقارير
جوال
مشاركة

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حيوان غريب يخرج من صندوق في إحدى حدائق الحيوانات في أمريكا

ونُشر مقطع الفيديو عن طريق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، حيث ظهر الحيوان وهو آكل النمل، الذي يتغذى على الحشرات الصغيرة وأنه ولد أمس وما زال يخطو خطواته الأولى.

ولفتت الوكالة الامريكية إلى أنه يمتلك "جسما شائكا وعيونا صغيرة كما أن له منقار طويل".

وأشارت إلى أنه تم رصده في حديقة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية بعد ولادته مباشرة.

وأضافت أن "هذا الحيوان يدعى إيكيندا، وله لسان خاص لاصطياد الحشرات الصغيرة"، مشيرة إلى أنه حيوان ثديي يتكاثر عن طريق وضع البيض.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات