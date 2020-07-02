فيديو حيوان غريب في أمريكا يثير الدهشة

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حيوان غريب يخرج من صندوق في إحدى حدائق الحيوانات في أمريكا

ونُشر مقطع الفيديو عن طريق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، حيث ظهر الحيوان وهو آكل النمل، الذي يتغذى على الحشرات الصغيرة وأنه ولد أمس وما زال يخطو خطواته الأولى.

ولفتت الوكالة الامريكية إلى أنه يمتلك "جسما شائكا وعيونا صغيرة كما أن له منقار طويل".

وأشارت إلى أنه تم رصده في حديقة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية بعد ولادته مباشرة.

وأضافت أن "هذا الحيوان يدعى إيكيندا، وله لسان خاص لاصطياد الحشرات الصغيرة"، مشيرة إلى أنه حيوان ثديي يتكاثر عن طريق وضع البيض.