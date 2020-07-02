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هنية: موقف فتح وحماس يدشن لمرحلة جديدة وخطوة متقدمة

  • فلسطين اليوم - الدوحة
  • 16:15 - 02 يوليو 2020
هنية هنية
تقارير
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، أن الإعلان عن موقف موحد بين حركتي حماس وفتح ضد مخططات الاحتلال سواء بالمؤتمر المشترك أو بالمسيرات الموحدة في غزة والضفة والشتات، جميع ذلك يدشن لمرحلة جديدة من العمل المشترك وخطوة متقدمة نحو وحدة الموقف والجهد الوطني.

وقال هنية في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "إننا ندعم هذه الخطوة التي عكست الحرص والمسؤولية الوطنية، لندعو جماهير شعبنا وكل قوانا الفلسطينية إلى تعزيز العمل المشترك في كل الساحات، في الداخل والخارج للانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال، حتى يندحر عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية، وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا".

ودعا هنية الأمتين العربية والإسلامية إلى تبني واسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة التحرر الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة.

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