مؤتمر حماس وفتح يتصدر عناوين الصحافة الإسرائيلية

تصدر المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد ظهر اليوم الخميس بين نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب عناوين وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي.

واتفق الطرفان (العاروري ورجوب) على تجميد الخلافات والتفرغ لمواجهة مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

التقارب الكبير بين حركتي فتح وحماس والذي ظهر واضحًا خلال المؤتمر المشترك دفع وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي للتعبير عن خشيتها من هذا التقارب.

ومن أبرز العناوين التي عنونتها الصحافة الإسرائيلية عقب انتهاء المؤتمر ما يلي:

القناة 12 العبرية كتبت:

فتح وحماس: الضم إعلان حرب

يديعوت أحرنوت كتبت:

"الرجوب والقيادي في حماس في إعلان مشترك ضد الضم، صراع مشترك، ولا عدو غير إسرائيل"

هآرتس كتبت:

"فتح وحماس في إعلان مشترك: الضم يقتل حل الدولتين".

صحيفة إسرائيل اليوم كتبت:

"الرجوب والقيادي في حماس في إعلان: التعاون بيننا أثبت ذاته، وأيمن عودة شارك.

كان الإخبارية العبرية:

هل ستكون انتفاضة؟ الرجوب: "الخيارات مفتوحة".

الفضائية 13 العبرية:

فتح وحماس في إعلان مشترك: أعلنوا موقف موحد ضد الضم

وفي ذات السياق قال المحلل السياسي في القناة "12" العبرية إيهود يعاري: المقلق في هذه القضية ليس المؤتمر الصحفي الذي جمع الرجوب بالعــاروري، ولكن المقلق هو تعهد السلطة بعدم اعتقال عناصر حركة حـماس، وهذا ما قد يسمح للحركة بإعادة تنظيم الخلايا العسكرية في الضفة".