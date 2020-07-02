الاحتلال يفرج عن أسير من الجهاد الإسلامي بنابلس

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن الأسير "مصعب توفيق الهندي" من بلدة تل غربي نابلس، بعد اعتقال إداري دام عشرة أشهر.

وخاض الهندي البالغ من العمر (30 عاما)، إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 75 يوما احتجاجا على إعادة اعتقاله بعد عام فقط من الإفراج عنه.

وتمكن الأسير الهندي من اجبار إدارة سجون الاحتلال على تحديد موعدا للإفراج عنه، بتمديد أخير وجوهري لاعتقاله الإداري ينتهي اليوم.

واعتقل الهندي، والذي توجه له قوات الاحتلال تهمة العضوية في حركة الجهاد الإسلامي، أكثر من ثمانية مرات، وجهت له خلالها أوامر بالاعتقال الإداري لأكثر من 25 مرة، وأضرب في العام 2018 لمدة 35 يومًا رفضا لهذا الاعتقال.