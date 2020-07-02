إيران تتحدى أمريكا عبر إرسال بواخر إغاثية إلى لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية تستعد لتقديم مساعدات إغاثية إلى لبنان، لمواجهة الأزمة المالية الصعبة في البلاد، جراء العقوبات الامريكية عليها، ادى لإنهيار الليرة بنحو 80% من قيمتها.

وأوضحت صحيفة "البناء"، أن إيران تهدف من ذلك، كسر الحصار الاقتصادي المفروض على بيروت من قبل دول عربية ودولية.

وبيّنت أن طهران تستعد لإرسال بواخر وسفن إيرانية محملة بمواد غذائية ومحروقات باتجاه إلى لبنان.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر خاصة، أن المساعدات الايرانية ستصل خلال اسبوعين، وبذلك تكون طهران قد كسرت حاجز العقوبات الامريكية بعد فنزويلا.

وتشهد لبنان منذُ سنوات أزمات طاحنة تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي وقلة فرص العمل، وصولاً لانهيار الليرة اللبنانية امام الدولار لأكثر من النصف.

في تاريخ 24/5/2020، تمكنت إيران من إرسال سفن عدة، إلى فنزويلا محملة بمواد غذائية ومحروقات غيره، لكسر الهيمنة الامريكية على الشعوب الضعيفة.