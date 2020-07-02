الاحتلال يفتح تحقيقًا سريًا جراء حذف وثائق سرية عن فساد نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيقًا سريًا في حذف وثائق سرية تتعلق بالتحقيقات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة "13" العبرية، أن المدعي العام فتح تحقيقًا سريًا في اختراق أحد أجهزة الكمبيوتر، وحذف وثائق سرية تتعلق بالتحقيقات مع نتنياهو، مشيرةً إلى انه تم حذف مجلد يحتوي على وثائق داخلية وسرية.

وبيّنت القناة، أن تحقيقات الأولية تبيّن أن بعض المسؤولين في مكتب المدعي العام غير مخولين لهم إذن الدخول لتلك المواد المحذوفة.

وأشارت إلى انه من غير الواضح من وافق على قرار منحهم الدخول لتلك المواد المحذوفة، فيما رفضت مكتب المدعي التعليق على الحادثة.

ولفتت القناة العبرية، أن القائمين على التحقيق استردوا المواد المحذوفة، فيما جاري التحقيق للوصول إلى الشخص المسؤول عن الواقعة.

وبدوره، نفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ارتكاب أي مخالفات حول المواد، قائلاً: "إنه ضحية مطاردة نظمتها وسائل الإعلام".

يشار إلى أن القضاء الاسرائيلي قدم لائحة اتحام العام الماضي، ضد بنيامين نتنياهو بقضايا فساد ورشوة واحتيال واستغلال، فيما تستعد المحكمة الاسرائيلية لإجراء محاكمته.