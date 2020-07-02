المواصلات: إعادة فتح ميناء غزة أمام الزوار

أعلنت وزارة النقل والمواصلات بغزة، اليوم الخميس، إعادة فتح ميناء غزة البحري، اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة الساعة الخامسة مساءً، بعد إغلاقه أمام الزوار مارس الماضي.

وأكد الناطق باسم الوزارة خليل الزيان في حديث صحفي، إعادة فتح الميناء امام المواطنين، وفق إجراءات السلامة والوقاية، وذلك بالتعاون مع لجنة الطوارئ الحكومية.

وأوضح الزيان، أن وزارته اتمت الاجراء الجديد بعد دراسة معمقة وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا "العالمي.

وأشار إلى أن قرار إعادة فتح الميناء، جاء لمساعدة أصحاب البسطات والاكشاك ذوي محدودي الدخل، في ظل الاوضاع المالية الصعبة لدى السكان.