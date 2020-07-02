تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع اجمالي الاصابات في فلسطين

وأوضحت الصحة، 199 حالة سجلت في محافظة الخليل، و10 في ضواحي القدس، و4 في محافظة رام الله والبيرة، حالة واحدة في محافظة طولكرم، وأخرى في محافظة جنين وقلقيلية، و4 محافظة نابلس.

وبيّنت أن حالة الصحية للمصابين: 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأكد أن أعداد الإجمالي للإصابات في فلسطين 3315 إصابة، بينها 2670 حالة نشطة، فيما تعافى 634، وعدد حالات الوفيات 11 أشخاص.