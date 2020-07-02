"العال" الاسرائيلية توقف نشاطاتها عن الرحلات الجوية كاملاً  

أوقفت شركة "العال" الاسرائيلية، اليوم الخميس، عملها عن الطيران بشكل كامل، حتى نهاية شهر تموز الحالي.

وأفادت الشركة، انها اوقفت نشاطاتها الجوي ورحلات الركاب المجدولة حتى 31 تموز المقبل، وفق صحيفة "غلوبس" الاسرائيلي.

وأشارت إلى انها سجلت خسائر بـقيمة 140 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي.

فيما تسعى الشركة إلى ضخ مبلغ نقدي قدره 400 مليون دولار، وفق الصحيفة.

واوضحت "غلوبس" ان شركة الطيران الاسرائيلي تجري مفاوضات على صيغتين محتملتين: الحصول على المبلغ بالكامل كقرض تضمن الدولة أغلبه، أو الحصول على قرض مضمون من الدولة بقيمة 250 مليون دولار وعرض أسهم بقيمة 150 مليون دولار بدعم من الدولة أيضا.

يشار إلى انه يعمل حاليا في شركة "العال" للطيران الاسرائيلي 110 فقط من بين 650 طيارا في الشركة، من أصل 6300 موظف.

ويعود وقف نشاط شركة "العال"، بسبب اجراءات منع تفشي فيروس كورونا لدى الاحتلال، التي بدأت مارس الماضي.