  مالية رام الله تعلن نسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر أيار الماضي

أعلنت وزارة مالية رام الله، اليوم الخميس، نسية صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر ايار الماضي.

وأوضح وزير المالية شكري بشارة، خلال مؤتمر صحفي له، ان صرف رواتب شهر مايو الماضي، سيكون عبر الصراف الالي بنسبة 50% لكل ما يزيد راتبه عن 1750 شيقل، وستصرف اليوم الخميس.

وبيّن بشارة، أن المالية ستصرف راتب كامل لمن رواتبهم دون 1750 شيقل أي نسبة 100%، عن ذلك بحد أدنى 1750 شيقل، مؤكدًا ان نسبة صرف الرواتب ستبلغ 65%، وأن متوسط معدل صرف الرواتب 65% باعتبار أن نسبة 85 % من موظفي السلطة يتلقون رواتب دون ال3000شيكل.

وقال وزير المالية: إن "صرف أنصاف رواتب للشهور المقبلة حال استمرار أزمة المقاصة مع الاحتلال".

وأضاف : ان هناك تراجع مداخيل السلطة الفلسطينية 80% بسبب أزمتي المقاصة مع (إسرائيل) وكورونا.

وأكد وزير المالية، أن هناك فجوة تمويلية بقيمة 250 مليون شيكل بين الإيرادات والنفقات، وأن ايرادات السلطة خلال الشهر الماضي بلغت 380 مليون شيكل منها 280 مليون ايرادات محلية.

وشدّد على ان الوزارة تستطيع مساندة القيادة السياسية حتى نهاية العام الحالي.

وأشار بشار إلى ان المالية ستصرف أنصاف رواتب للشهور المقبلة حال استمرار أزمة المقاصة مع (إسرائيل).

ووفق مصادر في السلطة لدى وزارة المالية، ما يؤمن دفع رواتب كاملة لشهري 5 و6، لكن القرار السيادي يقضي فقط بدفع جزئي لرواتب مايو، بحسب بشارة.