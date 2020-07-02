الفاتيكان يعرب عن قلقة إزاء مخطط "الضم" ويستدعي سفير الاحتلال

أعرب الفاتيكان، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء إعلان الاحتلال الاسرائيلي عن مخططته بـ"ضم" الاغوار أجزاء واسعة من الضفة، فيما استدعى سفيري الاحتلال والولايات المتحدة لمناقشة تداعيات وخطورة المشروع التصفوي.

وأوضح الفاتيكان، أن اتخاذ خطوات أحادية يمكن أن تهدد جهود تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك الوضع الحساس بالشرق الأوسط، وفق صحيفة يديعوت احرنوت.

وأكد على دعمه المستمر لمشروع حل الدولتين، داعيًا الاحتلال الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن المفاوضات.

وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي، أنها في حلّ من الاتفاقيات مع "إسرائيل" بسبب قرار "الضم".

يونيو الماضي، اعلنت السلطة وقف التنسيق الامني والتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، ردًا على خطة "الضم"

وأعلن نتنياهو في وقات سابق، عزمه تنفيذ خطة "الضم" على مساحة تقدر بـ30 بالمشة من الاغوار ومناطق من الضفة، في الاول من تموز، فيما لم تنجح خطته للأسباب المذكورة.