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التعليم في رام الله يؤجل امتحان العملي الخاص بالفرع الزراعي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:54 - 02 يوليو 2020
التعليم في رام الله يؤجل امتحان العملي الخاص بالفرع الزراعي التعليم في رام الله يؤجل امتحان العملي الخاص بالفرع الزراعي
تقارير
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أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله، اليوم الخميس، تأجيل الامتحان العملي الخاص بالفرع الزراعي، كان مقررًا عقده بداية الاسبوع المقبل.

واوضحت التربية عبر موقها الالكتروني، ان لجنة الامتحانات العامة أجلت الامتحان العملي، حيث كان مقرر عقده يومي السبت والاحد المقبلين في مدرسة العروب وجامعة فلسطين التقنية "خضوري"،  إلى يومي الأربعاء والخميس 8-9/7/2020، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق، التي أعلنها مجلس الوزراء الفلسطيني، امس.

وأكدت أن الامتحان العملي الخاص بالفروع المهنية الأخرى، وفرع التكنولوجيا في محافظة الخليل سيبقى في موعده المعلن سابقاً.

وأشارت إلى ان الامتحان العملي لباقي الفروع المهنية سيعقد أيام السبت والأحد والاثنين بداية الأسبوع القادم الموافق 4-6 /7/2020، وذلك وفق الترتيب الخاص بين مديريات التربية والتعليم في المحافظة ولجنة الطوارئ بها.

يُشار إلى أن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أعلن في مؤتمر صحفي أمس، إغلاق محافظات الضفة لمدة خمس أيام، اعتبارًا من يوم الجمعة 3/7/2020، لمواجهة كورونا.

  

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