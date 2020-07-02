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الاحتلال بدء بتزويد مصر بالغاز الطبيعي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:58 - 02 يوليو 2020
الاحتلال بدء بتزويد مصر بالغاز الطبيعي الاحتلال بدء بتزويد مصر بالغاز الطبيعي
تقارير
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شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بتزويد الجمهورية العربية المصرية بالغاز الطبيعي، بحسب اتفاق قد ابراماه سابقًا، لنقل الغاز.

وأوضحت قناة "كان" العبرية، (إسرائيل) شرعت في تزويد مصر بالغاز الطبيعي من حقل تمار البحري لأول مرة، حيثُ سيتم تزويد المرافق المصرية بمليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من هذا الحقل بقيمة 180 مليون دولار.

وفي يناير الماضي، أعلن ما يسمى بوزير الطاقة الإسرائيلي، يوزفال شطاينتس، والمصري طارق الملا، عن بدء تصدير الغاز الطبيعي من الاحتلال إلى القاهرة.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الجانبين اتفاقا على أن تشتري شركة خاصة في مصر، هي دولفينوس القابضة، 85 مليون متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما.

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