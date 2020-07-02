ارتفاع إصابات فيروس كورونا في أمريكا لـ 2.7 مليون حالة

أعلنت إحصائية صادرة عن جامعة جونز هوبكينز، اليوم الخميس، تسجيل 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الاحصائية، ان إجمالي الإصابات في امريكا ارتفع إلى نحو 2.7 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 128.028 حالة.

وتعد مدينة نيويورك، الاكثر تضررًا من تفشي فيرو س كورونا، إذ بلغ الاصابات فيها 399 ألف حالة.

وكان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، أعلن مارس الماضي، فرض حالة الطوارئ القصوى وإجراءات احترازية ووقائية في معظم الولايات، لمواجهة الوباء القاتل.

وحتى الآن، ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 10,809,998 إصابة، فيما بلغ اعداد والوفيات إلى 519,050 حالة.