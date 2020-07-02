ارتفاع اسعار الذهب اليوم الخميس 2/7/2020

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياته اليوم الخميس 2/7/2020، حيثُ صعد في التعاملات الفورية .02% إلى 1783.53 دولار للأوقية "الأونصة" بحلو الساعة 5:55، وذلك منذُ ثماني سنوات.

وعدّ اقتصاديون، ذلك الارتفاع بسبب عودة تخوف المستثمرين من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ما أثر سلبًا على الحياة العامة في مختلف دول العالم.

فيما صعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1802.20 دولار.

وأكد خبير مالي لوسائل إعلام امريكية، أن يبقى الذهب مهيمنًا كبديل للسندات واداة تحوط عامة، وفق شركة آي.جي ماركتس للعملات.

وبيّن الموقع، أن السبب صعود الذهب في العالم، حالة الضبابية بشأن توقعات النمو العالمية في المستقبل.

وأشار إلى أن تزايدت مخاوف لدى المستثمرين من عودة موجة ثانية من وباء كورونا حول العالم، ما دفعهم للجوء إلى المعدن الأصفر كنوع من التحوط ضد المزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية.