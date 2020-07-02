حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 2/7/2020

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور، اليوم الخميس الموافق 2/7/2020، عن نشرتها المرورية وحالة الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن.

وأكدت الشرطة، أن حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية هذا الصباح، فيما تنشط الحركة في ساعات المساء خاصة على الطريق الساحلي بسبب اصطفاف المواطنين على شاطىء البحر.

ونبهت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

ولفت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

ونوهت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وفي حالة وقوع حوادث، دعت السائقين بتحريك سيارتهم لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

كما وأكدت انها سجت لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة 4 حوادث سير نتج عنها 3 اصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.