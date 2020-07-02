الطقس اليوم الخميس 2-7-2020 أجواء حارة

أكد "موقع فلسطين" للطقس، اليوم الخميس 2/6/2020، أنه سيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء حارة بشكل واضح في معظم مناطق فلسطين مع سماء صافية.

وأوضح الموقع، أن الحرارة تكون فوق المعدلات السنوية العامة بحوالي 2-3 درجات، مشيرًا إلى أنه في ساعات المساء تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً مع أجواء حارة نسبياً بشكل عام.

وبيّنت ان درجات الحرارة تميل الى الاعتدال في الجبال بالاتجاه نحو منتصف الليل، فيما تكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية شرقية ليلاً .

أما غدًا الجمعة، أكد أنه سيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء فيه حارة الى حارة جداً بشكل ملموس في جميع المناطق مع سماء صافية.

وأشار إلى أن درجة الحرارة تكون فوق المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات المساء تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً مع أجواء حارة نسبياً بشكل عام. الرياح شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم