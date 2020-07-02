إصابة وكيل نيابة بفيروس كورونا في بيت لحم

اعلنت النيابة العامة في رام الله، اليوم الخميس، إصابة وكيل نيابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كان على رأس عمله.

وأوضحت النيابة العامة، أن وكيل نيابة من سكان مدينة دورا يعمل لدى نيابة بيت لحم أصيب بفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة، الليلة، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 49 في محافظة الخليل، وإصابة في جفنا بمحافظة رام الله والبيرة، ما يرفع عدد الإصابات، ما رفع عدد الاصابات أمس إلى 330 إصابة.

وبيّنت الصحة، أن الحالة الصحية للمصابين: 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.

وأكدت ان عدد الإجمالي للإصابات في فلسطين، بلغ 3095 إصابة، بينها عدد 2450 حالة نشطة، وتعافي 634.