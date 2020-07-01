مؤتمر صحفي مشترك بين فتح و حماس غدا الخميس

أعلنت حركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، عن مؤتمر صحفي مشترك بين نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر غداً الخميس.
جاء ذلك، في تصريح صادر عن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، حيث قال: "تقديراً لخطورة المرحلة، وتأكيداً على وحدة شعبنا في مواجهة قرارات الضم و"صفقة القرن"، واستمراراً للجهد الوطني المشترك الذي تجسد اليوم في قطاع غزة الصامد وفي الشتات، سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك للأخ المجاهد صالح العاروري نائب رئيس الحركة، واللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر غد الخميس".
وأضاف "ونؤكد في هذا المقام حرص حركة حماس واستعدادها لكل عمل يصب في مصلحة شعبنا وقضيته، ويوحد جهودنا في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".