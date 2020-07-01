مؤتمر صحفي مشترك بين فتح و حماس غدا الخميس

أعلنت حركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، عن مؤتمر صحفي مشترك بين نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر غداً الخميس.

جاء ذلك، في تصريح صادر عن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران، حيث قال: "تقديراً لخطورة المرحلة، وتأكيداً على وحدة شعبنا في مواجهة قرارات الضم و"صفقة القرن"، واستمراراً للجهد الوطني المشترك الذي تجسد اليوم في قطاع غزة الصامد وفي الشتات، سيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك للأخ المجاهد صالح العاروري نائب رئيس الحركة، واللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك في تمام الساعة 12 ظهر غد الخميس".

وأضاف "ونؤكد في هذا المقام حرص حركة حماس واستعدادها لكل عمل يصب في مصلحة شعبنا وقضيته، ويوحد جهودنا في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".