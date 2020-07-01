الشيخ خضر عدنان يدعو للوحدة على اساس المقاومة لمواجهة خطة الضم

أثنى القيادي الشيخ خضر عدنان، على الاجتماع المرتقب بين حركتي فتح وحماس غدا للتباحث حول سبل مواجهة خطة الضم الصهيونية، مؤكدا على ضرورة الوحدة على أساس المقاومة في مواجهة مخططات الاحتلال.

جاء ذلك في كلمة للشيخ عدنان، خلال استقبال الأسير المحرر محمد عبد الكريم أبو بكر، أحد كوادر حركة فتح، في بلدة يعبد بمخيم جنين، مساء اليوم الأربعاء.

وقلل عدنان من قيمة تضامن الدبلوماسيين الأجانب في أريحا ضد خطة الضم، داعيا إلى عدم التعويل على ما تسمى المنظومة الدولية في مواجهة الخطة.

وقال: عندما تكون المسألة ضدنا كشعب فلسطيني تكون هناك قرارات دولية، ولكن حين يكون الحق معنا ولنا، لا نرى إلا تظاهرات شكلية للدبلوماسيين الأجانب في أريحا".

ووجه القيادي عدنان التحية لجماهير شعبنا التي خرجت اليوم في قطاع غزة المحاصر وفي رام الله ومخيمات الشتات في لبنان ، مشددا على أهمية استمرار التحرك الشعبي في مواجهة الاحتلال .