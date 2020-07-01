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القائد النخالة:المقاومة قادرة على حماية الحقوق والثوابت و مسار التسوية ثَبَت فشله

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:31 - 01 يوليو 2020
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة
تقارير
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تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة اتصالا هاتفيا من السيد محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني، الذي أكد  وقوف الجمهورية الاسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة مؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني التي يروج لها باسم "صفقة القرن".

وأكد قاليباف أن إيران تتابع باهتمام التحركات الفلسطينية في التصدي لمشاريع العدوان والارهاب الصهيوني، مشيدا بمواقف القوى الفلسطينية ووحدتها في مواجهة العدو الصهيوني.

من جهته أعرب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي عن شكره لمواقف الجمهورية الإسلامية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد الأمين العام على أهمية الاسناد الرسمي والشعبي من العالم الاسلامي والعربي للشعب الفلسطيني ومقاومته .

وقال إن الصمود واستمرار المواجهة من أهم عوامل افشال المؤامرات الصهيو أمريكية .

وأكد الأمين العام أن المقاومة قادرة على حماية الحقوق والثوابت وأن مسار التسوية ثبت فشله.

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