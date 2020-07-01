سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 1-7-2020 .. حيث ننشر لكم من خلال هذا التقرير أحدث سعر للبيتكوين مقابل الليرة السورية، وفقاً لآخر تحديث اليوم بموقع العملة.

وسجيل سعر البيتكوين مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 1-7-2020 ، وفقاً لآخر تحديث فجاءت كالتالي:

1 (BTC) بيتكوين = 4,700,600.9247 ليرة السورية (SYP)

1 (SYP) ليرة السورية = 0.0000 بيتكوين (BTC)

وتجدر الإشارة أن البيتكوين هي عبارة عن الوصف عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، أمثال الدولار أو اليورو وغيره، و لكن بوجود عدة فوارق أساسية، لعل أبرزها هي من عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.