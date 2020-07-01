ما حقيقة وفاة رجل الاعمال سليمان الراجحي؟

نفى عدد من أقارب رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي، قبل قليل، صحة ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول وفـاته، مؤكدين بأن الراجحي ، يتمتع بصحة جيدة، حيث.

و تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة سليمان الراجحي عن عمر يناهز الـ91 عاماً اليوم الأربعا 1 يوليو، بعد معاناة مع المرض.

وأكد أحد أحفاد رجل الأعمال أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، وهو الآن بمنزله، نافياً ما تردد بشأن وفاته.

الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي هو شخصية سعودية وملياردير. اعتبارًا من عام 2011 ، قدرت فوربس ثروته بمبلغ 5.9 مليار دولار ، مما يجعله أغنى 169 شخص في العالم. حصل على جائزة الملك فيصل العالمية لعام 2012 لتكريس نصف ثروته للأعمال الخيرية ، وإنشاء بنك إسلامي ، ودعم الأعمال الخيرية وتنفيذ مشاريع وطنية فعالة.

و يمتلك سليمان عبدالعزيز الراجحي أكبر حصة فردية في مصرف الراجحي التابع لعائلته ، والذي أفاد باستمرار عن العمليات الأكثر ربحية بين جميع المجموعات المصرفية في المملكة العربية السعودية. أحد مؤسسي البنك ، مع الأخ الأكبر صالح ، وهو حالياً رئيس مجلس إدارة ما يُعرف على الصعيد الوطني بأنه أكثر المؤسسات تداولاً في دولة تداول.