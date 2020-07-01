50 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 49 في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الاربعاء تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 49 في محافظة الخليل، وإصابة في جفنا بمحافظة رام الله والبيرة، ما يرفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم إلى 330 إصابة.

وأضافت الوزارة في التحديث المسائي الصادر عنها حول الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا ان هناك 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.



وأشارت انه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 3095 اصابة بينها 2450 اصابة نشطة.

فيما وصل عدد حالات التعافي الى 634 حالة.