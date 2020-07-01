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56 اصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:27 - 01 يوليو 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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صرح الدكتور علي الجبريني عضو وحدة مكافحة كورونا وكلاليت الرئاسة بالتنسيق مع وزارة الصحة ان فيروس كورونا يتفشى بشكل كبير في مدينة القدس وسط ارتفاع حاد في عدد المصابين بشكل لم يسبق له مثيل منذ بداية الفيروس.
وأشار الدكتور المقدسي الجبريني ان عدد الاصابات اليوم بلغ ٥٦ اصابة ليرتفع عدد الاصابات منذ أسبوعين في المدينة الى ما يقارب ٢٠٠ اصابة بعد ان تم امس الثلاثاء تسجيل اكثر من ٢٠ اصابة.
وأضاف انه يتم معالجة ١١ اصابة بين متوسطة وخطيرة في المستشفيات بضمنها حالتان خطيرتان.
وأشار إلى ان اكثر الاصابات تتوزع في احياء بيت حنينا، سلوان، البلدة القديمة، ومخيم شعفاط.
وناشد الدكتور الجبريني المجتمع المقدسي بضرورة توخي اليقظة والحذر في مواجهة الفيروس والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الصحية وغير ذلك فان مدينة القدس قد تتحول الى منطقة وباء ، وكل ذلك مشروط بوعي المواطنين.

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