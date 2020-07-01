المقاومة ترصد أمرًا غريبًا في مستوطنات "غلاف غزة"

رصدت المقاومة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، أمرًا غريبًا داخل مستوطنات "غلاف غزة"، حيث نقلت حافلات مدنية إسرائيلية عددًا من المستوطنين إلى أماكن داخلية خارج محيط الغلاف.

وذكر مرصد المقاومة عبر جاهز الإرسال، أنه رصد حافلات الاحتلال تقوم بإخلاء المستوطنين من مستوطنة "نتيف عتسرا" و"ناحل عوز" المحاذية لقطاع غزة، إلى الداخل، فيما حذرت من هذه الخطوة، على ان الاحتلال يبيت لسكان القطاع أمرًا ماكرًا.

من جهته، أخلت المقاومة بعض مواقعها العسكرية في محافظات غزة، خشية من اقدام الاحتلال على عمليات اغتيال تطال رموز المقاومة.

وكانت المقاومة الفلسطينية، قد أطلقت عدد من الصواريخ التجريبية نحو البحر، رفضًأ لخطة "الضم" الاسرائيلية.

وحذرت جهات أمنية فلسطينية عبر الاذاعات الفلسطينية عناصر المقاومة من غدر الاحتلال في ظل التحليق المكثف للطائرات الاسرائيلية في اجواء القطاع المحاصر.

وفي تاريخ 12/11/2019، اغتالت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قائد المنطقة الشمالية بهاء ابو العطا "ابو سليم" وزوجته، من خلال قصف منزله الكائن في حي الشجاعية شرق مدينة غزة،

وردت سرايا القدس على اغتيال ابو العطا، بقصف المغتصبات الصهيونية بمئات الصواريخ، ما اسفر عن وقوع اصابات واضرار جسيمة بمنازل المستوطنين.

في حين اعتبرت المقاومة أن أي عدوان يقترفه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بمثابة خط احمر يستوجب الرد عليه فورًا.