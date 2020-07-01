فلسطين اليوم تكشف موعد صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

كشفت مصادر مطلعة لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن وزارة المالية في رام الله ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة موعد صرف رواتب موظفي السلطة العموميين لشهر يونيو (حزيران) في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أنَّ وزارة المالية ستعلن عن صرف رواتب الموظفين يوم غد الخميس أو على أبعد تقدير بداية الأسبوع المقبل ، مشيرة الى ان نسبة الصرف لم تحسم بعد.

يشار إلى ان السلطة الفلسطينية عجزت عن دفع رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، بسبب وقف الاتفاقات مع إسرائيل، ما زاد من تردي الوضع المعيشي في الأراضي الفلسطينية التي عانت من الإغلاق لحوالي 3 شهور سابقة بسبب فيروس كورونا .

وشهدت إيرادات السلطة الفلسطينية، تراجعاً حاداً في مايو، نتيجة توقفها عن استلام عائدات المقاصة مع إسرائيل بسبب القرار الفلسطيني وقف التنسيق بين الجانبين، وأيضا للتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة كورونا.

وتظهر بيانات لوزارة المالية في رام الله أن الجباية المحلية تراجعت في مايو إلى حوالي 40 مليون دولار، منخفضة بأكثر من 60 بالمئة عن معدلها الشهري (حوالي 110 ملايين دولار) بسبب جائحة كورونا.

وبفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90 بالمئة في مايو عنها في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2020.

وبحسب أرقام وزارة المالية، فإن الدعم الخارجي الذي تلقته السلطة في مايو بلغ 28 مليون دولار فقط، ما يعني أن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو لا يتجاوز 68 مليون دولار، تغطي حوالي خمس النفقات العامة الشهرية فقط، البالغة حوالي 300 مليون دولار.

وينتظر آلاف الموظفين إعلان وزارة المالية في رام الله عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة وذلك بعد تأخر استمر شهرين كاملين بسبب عدم استلام السلطة لأموال المقاصة.