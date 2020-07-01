اسعار الدولار في السودان اليوم الاربعاء 1/7/2020

سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 2020/7/1 ، ننشر لحضراتكم من خلال هذا التقرير السعر المتداول في السوق السوداني اليوم ولدى البنك المركزي.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" عند مستويات أمس ليبلغ 136 جنيها، بينما بقي السعر ثابتا على شاشات بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

سعر الإسترليني سجل في السوق الموازية 170 جنيها، بينما بلغ السعر في بنك السودان المركزي 67.83 جنيه للشراء، و68.17 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في السوق الموازية اليوم 35.50 جنيه، فيما سجل السعر في البنوك 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 36 جنيها في السوق الموازية (السوداء)، وعلى شاشات البنوك 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

وسعر الدينار الكويتي سجل 440 جنيها في السوق الموازية، بينما جاء السعر الرسمي عند 177.59 جنيه للشراء، و178.47 للبيع.