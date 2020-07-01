ملحم يعلن إغلاق محافظات الضفة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل بسبب "كورونا"

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، اليوم الاربعاء، اغلاق جميع محافظات الضفة المحتلة، ابتداءً من يوم غد الجمعة الموافق 3 تموز الحالي، لمدة خمس أيام، وتنتهي يوم الاربعاء المقبل، وذلك بعد انتشار الفيروس بوتيرة متسارعة.

وقال ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله: "إغلاق جميع المحافظات كما كان عليه الامر في العشرين من آذار الماضي، باستثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت".

وأضاف أن المستثنى من الاغلاق تبقى تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية فقط، وستتوقف خلالها حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل محافظات الوطن، وذلك لكسر سلسة الوباء وتقليص مساحة انتشاره، مع بقاء الاجراءات.

ويرى ملحم، أن حياة المواطنين وسلامة المجتمع تتصدر أولويات حكومته، في معاجلتها للوباء وتداعيتها الخطيرة.

ودعا جميع المواطنين إلى التقيد الصارم و الالتزام بالتدابير الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات وتوخي المسافات والامتناع عن أداء الصلوات في المساجد والكنائس.

وشدّد على ان الحكومة أقرت لائحة عقوبات لمن يخالف اجراءات مواجهة كورونا.

وأوضح أن قصر أو طول مدة الإغلاق مرتبط بدرجة وعي المواطنين في مواجهة الوباء، من شأنه أن يقل من الضرر أو يقصر من أيام الاغلاق

أما بالنسبة لرواتب الموظفين، أكد ملحم أن وزير المالية شكري بشارة، سيلتقي عند الساعة العشرة والنصف من صباح يوم غد الخميس، للحديث عن الوضع المالي وتحديد نسبة وآلية صرف الرواتب.