لأول مرة.. الكشف عن علاقة النجم المصري محمد صلاح مع أبو تريكة

كشفت صحيفة "بي إن سبورتس" الرياضية، اليوم الاربعاء، عن علاقة اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، مع لاعب منتخب مصر والاهلي سابقًا محمد أبو تريكة.

وقال نجم ليفربول الانجليزي، صلاح: إن" اللاعب ابو تريكة، أول شخص يقدم له المباركة والتهنأة بفوزه بلقب الدوري الانجليزي".

وأضاف أنه هنأه بعيد ميلاده، كما يحرص ابو تريكة على حضور مباريات له، مع نادي ليفربول.

وأشار صلاح، إلى أنه استفاد من ابو تريكة الذي لعب معه بالمنتخب مدة عامين وغيره من اللاعبين، وذلك بعد صعوده للمنتخب الأول، موضحًا أنه كان يسال نظيره عن أشياء كثيرة للاستفادة من خبرتهم الكروية.

???????? النجم المصري محمد صلاح يتحدث بصراحة مع محمد سعدون الكواري عن موسم ليفربول وعن علاقته مع أبوتريكة في لقاء خاص بعد تتويج الريدز بالدوري



لمشاهدة اللقاء الكامل ????

https://t.co/PN8FiRJOSZ@Ms3don | @MoSalah | @trikaofficial#Allo_beIN #beINPL pic.twitter.com/tkzPJ42SEA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 30, 2020

يشار إلى ان نادي ليفربول قد توج بلقبه التاسع عشر يوم الخميس الماضي، وهو الاول له منذ عام 1990.

كما حصل النادي الانجليزي على كأس دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

ولفت النجم المصري، أن سبب انتقاله إلى اللعب مع ليفربول، انه "كانت هناك مباراة لتشيلسي عنما كنت لاعبا في صفوفه أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، وكانت أجواء لا توصف حقيقة، وتمنيت في هذا التوقيت أن ألعب لهذا الجمهور".