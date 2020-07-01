المدلل: من حق المقاومة موجهة خطط الاحتلال ومشروع "ضم" الضفة

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي احمد المدلل، اليوم الاربعاء، أن للمقاومة الفلسطينية حق في تطوير امكاناتها لموجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي، ومنها خطة "ضم" الاغوار والضفة.

وقال المدلل في تصريح إعلامي: إن" المقاومة تتعامل بحكمة عالية مع الاحتلال"، في ظل مؤامرة سرقة الضفة والاغوار، والمعروفة بمشروع "الضم".

وأوضح ان مشروع "الضم" الاسرائيلي بنهي كل خيارات وآمال السلطة الفلسطينية، مبينًا أن الاحتلال لا يمكنه ترك اطماعه عن الضفة المحتلة.

وشدّد على أنه لا يمكن أن تمر جريمة سرقة الضفة والأغوار مرور الكرام على الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وطالب المدلل السلطة الفلسطينية بضرورة ان تتخطى عن مشروع المفاوضات مع الاحتلال الاسرائيلي.

يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عزم على تنفيذ خطة "الضم" عبر الاستيلاء على قرابة 30% من اراضي الضفة والاغوار، فيما رفض الفلسطينيين تلك الخطة جملاً وتفصيلاً.