غدًا: مالية رام الله تعلن عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين

من المقرر، أن تعلن وزارة المالية الفلسطينية، غدًا الخميس، عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، بعد تأخر السلطة عن صرف رواتب الشهر الماضي.

وسيعقد وزير المالية في رام الله، الوزير شكري بشارة، مؤتمر صحفيًا للحديث عن موعد ونسبة صرف رواتب السلطة، وفق صحيفة الحياة الجديدة.

وذكرت إذاعة صوت فلسطين، ان الوزير شكري سيلقي غدًا كلمة خلال مؤتمر صحفي الساعة 10:30 صباحًا، للحديث عن الرواتب.

يشار إلى أن السلطة في رام الله، لم تستلم أموال المقاصة- الضرائب- التي تقدر بحوالي 200 مليون دولار، وذلك بعد إعلانها وقف الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة بما فيها التنسيق الامني، ما سبب بعجز في الخزينة المالية للسلطة.

ونتج عن تأخر الرواتب زيادة تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية للناس في الضفة المحتلة وقطاع غزة، إذ تعتمد عائلات الموظفين على الراتب الاساسي، باعتباره دخلهم الوحيد.

وتراجعت الجباية المحلية لوزارة مالية السلطة، في مايو إلى نحو 40 مليون دولار، بسبب اجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي نتج عنها إغلاق المرافق العامة والخاصة والترفيهية ومدن بأكملها، وفق بيانات الوزارة.

بحسب الوزارة المالية، فإن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو الماضي، لا يتجاوز 68 مليون دولار.