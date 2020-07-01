روابط تحميل لمستخدمي نظام فارس التعليمي والتسجيل به وإليك الخدمات المتاحة للمدير والموظف ومزايا النظام

يمكن للموظفين السعوديين في وزارة التعليم ان يتعرفوا على الرتبة والعلاوة السنوية والراتب، وذلك بعد أن أعلن نظام فارس التعليمي السعودي، عن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بانها دخلت حيز التنفيذ.

أما عن خدمة نظام فارس التعليمي، فهي خدمة ذاتية ونظام فرعي من أنظمة فارس للموارد البشرية.

وعن تعريف نظام فارس التعليمي، فهو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع الموظف (المعلم- الإداري-المستخدم-العامل) الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية.

كما يمكن لهؤلاء ان يحصلوا على الخدمات آلياً دون الرجوع للإدارة، وبإمكان كل موظف تتبع المعاملة حتى صدور القرار عن طريق موقع الرسمي وزارة التعليم السعودي.

أما عن الجديد في نظام فارس التعليمي، حيثُ تضمن النظام زيادات متفاوتة في قيمة الرواتب، بحيث تصل القيمة أزيد من 450 ريالاً سعوديًا، لبعض الفئات.

إليك الخدمات المتاحة للمدير في نظام فارس التعليمي:

طلبات المدير:

1- رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة.

2- طلب بدل لموظف.

3- إبلاغ غياب موظف.



الاستعلامات للمدير لنظام فارس التعليمي:

1-استعلام عن الموظفين.

2-استعلام عن طلبات الموظفين.

وأشار النظام، إلى أن قيمة الرواتب تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية والرتبة التي يشغلها المعلم، وفق وزارة التعليم السعودية.

وذكر أن لائحة الوظائف التعليمية تستهدف تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة وتعزيز كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.

في حين، تعتبر خدمة نظام فارس التعليمي الذاتية، نظامًا فرعيًا، ضمن الموارد البشرية.

ويمكن تعريف نظام فارس التعليمي، بأنه عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع بها الموظف سواء كان معلم أو إداري، الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً.

كما أن التسجيل لخدمة نظام فارس التعليمي والعمل عليها غير متاح حاليًا سوى للإدارات المذكورة، في حين سيتبعها باقي الإدارات لاحقًا.

الاستعلام عن الرتبة والعلاوة السنوية عبر نظام فارس 1441 :

الدخول على نظام فارس الالكتروني (اضغط هنا). تسجيل الرقم المدني. تحديد الاستلام عن الراتب. يتم تحديد التعريف الخاص بالراتب. ثم طبعه أو تحميله.

ونربد ان ننوه، إلى ان نظام فارس التعليمي يتيح خدمة التواصل مع الدعم الفني في حالة وجود مشكلة في الاستعلام، وذلك للاتصال على الرقم الساخن "19993".

تعرف على سلم الرواتب في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة:

وفق النظام الجديد في سلم الرواتب فإن الزيادة في راتب المعلم الممارس في المستوى 2 والدرجة 6 ستبلغ نحو 455.90 ريال.

وتلي تلك الدرجة، زيادة مباشرة لراتب معلمي المستوى 2 الدرجة 6 والتي تصل إلى 455 ريالاً سعوديًا.

وبحسب نظام فارس التعليمين فإن معلمي المستوى 3 الدرجة الاولى لن تتأثر رواتبهم في سلم الرواتب الجديد.

خدمات يقدمها نظام فارس التعليمي بالتعليم:

مد طلب الاجازة. تقديم طلب للتنقل. تيح تقديم الاجازات. بيان حالة الموظف. بيان بالبدلات. تقديم طلب للتقاعد. تقديم طلب الاستقالة. الاستعلام عن الراتب.

إليك مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة:

الميزة الاولى لنظام فارس التعليمي هي ترقية المعلم من رتبة معلم ممارس إلى رتبة أعلى لا تتطلب وجود وظيفة شاغرة، وإنما تتم بالرقم الوظيفي نفسه. تتضمن اللائحة معايير مهنية لترقية المعلّم للرتبة الأعلى مبنية على الجدارة والكفاءة والالتزام الوظيفي، بما يحقق مبدأ العدالة في منح الحوافز. حث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز، وتطوير الكوادر القيادية بالمدارس على أساس من الكفاءة والجودة المهنية. تطبيق معايير الجودة على أدائهم، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني. إضافة حوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والاشرافية في المدارس، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تضمنتها اللائحة.

روابط تحميل دليل المستخدم للخدمة الذاتية:

لزيارة موقع وزارة التعليم السعودي والتسجيل في خدمة نظام فارس التعليمي (اضغط هنا).