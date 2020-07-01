اكتشاف بئر نفطي جديد قبالة سواحل مصر في البحر المتوسط

كشفت شركة إيطالية، اليوم الأربعاء، عن بئر نفطي غاز جديد قبال سواحل الجمهورية العربية المصرية في مياه البحر المتوسط.

وذكرت شركة "إيني" الإيطالية عبر موقعها الالكتروني، انها نجحت في حفر بئر استكشافي في منطقة شمال الحماد في البحر المتوسط.

وأوضحت الشركة، أن بئر "بشروش" يقع على عمق 22 مترًا من سطح المياه، وعلى بعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غربي حقل نوروس وكيلومتر غربًا من حقل بلطيم الجنوب الغربي، مشيرةً إلى أن كلا الحقلين قيد الإنتاج.

وبيّنت، انها بئر الغاز الجديد يحتوي على تجمع عمودي من الغاز بسمك 152 مترًا بين الأحجار الرملية، لافتةً إلى ان الاكتشاف الجديد يعكس ثروة الغاز والمكثفات في هذه المنطقة من المياه البحرية الضحلة.

وأشارت "إيني" إلى أنها أجرت اختبارات للوقوف على إمكانية البئر الإنتاجية، موضحةً انها ستبدأ مع شركائها "بي بي" و"توتال" بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في فحص خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف تسريع استخراج الغاز.

كما واشارت إلى أن شركة "إيني" حصة 37.5%، وتعلب دور المشغل، بينما تمتلك "بي بي" و"توتال" 37.5% و25% على التوالي وتلعبان دور المقاول.