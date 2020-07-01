الإيراني محمد قاليباف: نرفض خطة "الضم" و"صفقة القرن" وسندعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية

أكد رئيس مجلس الشورى الايراني د. محمد باقر قاليباف، اليوم الاربعاء، رفض بلاده لخطة ترامب نتنياهو المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن" وخطة "ضم" الاغوار واجزاء من الضفة.

وذكر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن طهران مستعدة للعمل في المحافل الدولية والاقليمية في سبيل دعم صمود الشعب الفلسطيني، مشدّدًا على وقوف بلاده بجانب الفلسطينيين في مواجهة خطة "الضم"؛ حتى إفشالها.

وقال: إن "صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني حقق انتصارات على الاحتلال الاسرائيلي"، معبرًا على فخره واعتزازه بالمقاومة الفلسطينية.

من جهته، أكد رئيس "حماس" إسماعيل هنية، رفض الشعب الفلسطيني الخطة الاسرائيلية التصفوية، مشددّا على ان شعبه متسمك بحقوقه المشروعة في أرض فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس.

وقال هنية: "إن الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في الصمود والمقاومة من أجل إفشال الخطة".

ووجهة شكره إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية على مواقفها الداعمة للفلسطينيين.

يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عزم على تنفيذ خطة "الضم" عبر الاستيلاء على قرابة 30% من اراضي الضفة والاغوار، فيما رفض الفلسطينيين تلك الخطة جملاً وتفصيلاً.