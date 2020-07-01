بوتين: عقوبات امريكا على سوريا غير قانونية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، إن: "فرض الولايات المتحدة جديدة على سوريا، هي غير قانونية".

وأضاف بوتين: أن "العقوبات على سوريا تزيد المشاكل وتقوّض اقتصادها".

وأوضح أن العقوبات الأمريكية تجاوزت الامم المتحدة، وهي غير شرعية"، مؤكدًا أن الضغوط التي تفرضها العقوبات سوريا، تحتاج إلى تركيز الجهود واتخاذ إجراءات لمساعدتها.

يشار إلى ان كلا من روسيا وإيران وتركيا يعقدان اليوم، قمة ثلاثية عبر الفيديو لمناقشة أبعاد العقوبات على سوريا.

وفرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات جديدة على سوريا باسم قانون قيصر، الشهر الماضي، تحت ذرائع واهية، حيث طالعت العقوبات المالية المشددة على 36 شخص سوري بارز، ومؤسسات وبنوك.