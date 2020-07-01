نظام فارس التعليمي.. لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تدخل حيز التنفيذ وإليك خدماته ومزاياه

نظام فارس التعليمي السعودي، إذ أعلن نظام فارس اليوم الاربعاء، بدء دخول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، موضحًا، أنه يمكن للأشخاص معرفة الرتبة والعلاوة السنوية والراتب عبر نظام فارس، وفق الموقع السعودي "المواطن"

وبيّن نظام فارس التعليمي السعودي، أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تتضمن زيادات متفاوتة في قيمة الرواتب، حيث صل القيمة لتلك الوظائف أزيد من 450 ريالاً لبعض الفئات.

وأشار النظام، إلى أن قيمة الرواتب تتفاوت حسب الدرجة الوظيفية والرتبة التي يشغلها المعلم، وفق وزارة التعليم السعودية.

وذكر أن لائحة الوظائف التعليمية تستهدف تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة وتعزيز كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.

في حين، تعتبر خدمة نظام فارس التعليمي الذاتية، نظامًا فرعيًا، ضمن الموارد البشرية.

ويمكن تعريف نظام فارس التعليمي، بأنه عبارة عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع بها الموظف سواء كان معلم أو إداري، الحصول عليها وأخذ الموافقات اللازمة من قبل أصحاب الصلاحية آلياً.

كما أن التسجيل لخدمة نظام فارس التعليمي والعمل عليها غير متاح حاليًا سوى للإدارات المذكورة، في حين سيتبعها باقي الإدارات لاحقًا.

الاستعلام عن الرتبة والعلاوة السنوية عبر نظام فارس 1441 :

الدخول على نظام فارس الالكتروني (اضغط هنا). تسجيل الرقم المدني. تحديد الاستلام عن الراتب. يتم تحديد التعريف الخاص بالراتب. ثم طبعه أو تحميله.

ونربد ان ننوه، إلى ان نظام فارس التعليمي يتيح خدمة التواصل مع الدعم الفني في حالة وجود مشكلة في الاستعلام، وذلك للاتصال على الرقم الساخن "19993".

تعرف على سلم الرواتب في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة:

وفق النظام الجديد في سلم الرواتب فإن الزيادة في راتب المعلم الممارس في المستوى 2 والدرجة 6 ستبلغ نحو 455.90 ريال.

وتلي تلك الدرجة، زيادة مباشرة لراتب معلمي المستوى 2 الدرجة 6 والتي تصل إلى 455 ريالاً سعوديًا.

وبحسب نظام فارس التعليمين فإن معلمي المستوى 3 الدرجة الاولى لن تتأثر رواتبهم في سلم الرواتب الجديد.

خدمات يقدمها نظام فارس التعليمي بالتعليم:

مد طلب الاجازة. تقديم طلب للتنقل. تيح تقديم الاجازات. بيان حالة الموظف. بيان بالبدلات. تقديم طلب للتقاعد. تقديم طلب الاستقالة. الاستعلام عن الراتب.

إليك مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة: