القيادي شهاب: المقاومة لها الحق المطلق باستخدام كل ما تشاء لمواجهة العدو

أكد داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 1/7/2020، أن المقاومة الفلسطينية لها الحق المطلق باستخدام كل ما تشاء لمواجهة العدو وفي أي وقت تشاء وبأي شكل تشاؤه.

وشدد شهاب في تصريح له، أن الطغيان المتواصل من العدو الصهيوني يواجه بصمود أسطوري للشعب الفلسطيني ضد سرقة العدو للأرض وقيامه بالضم الاستعماري الذي يخطط له.

وقال شهاب:" لن نتخلى كشعب فلسطيني حر عن أية ذرة من تراب فلسطين الطاهر، ونحن كمقاومة فلسطينية لن نتنازل ولن نستسلم ولن نتخلى عن حبة تراب واحدة من أرض فلسطين وهذا عهد علينا حتى النصر والتحرير".

ودعا شهاب، في يوم الغضب، أن يكون يوم مواجهة شاملة في كل ركن يتواجد فيه العدو الصهيوني، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني استثمر الوقت منذ اكثر من ربع قرن ليقم بما يقوم به اليوم من أطماع في أرضنا ومقدساتنا.

وأضاف شهاب:" آن الأوان أن نخلع من رؤوسنا أوهام السلام والتعايش مع العدو الصهيوني، ويجب أن نتكاتف سوية لنضرب بيد من حديد ضد العدو الصهيوني الغاصب".

وأكد شهاب، على أنه حتى لو أوقف العدو خطته الشيطانية بالضم والسرقة، لا ينبغي أن يكون هذا سبب لعودة التفاوض والتسوية مع العدو، لأن ما نقوم به كمقاومة ليس ردة فعل بل هو استراتيجية وطنية لاستئصال جذور الكيان الباطل والغاصب من أرضنا المباركة والمقدسة فلسطين.

وتابع:" المقاومة لها الحق المطلق باستخدام كل ما تشاء لمواجهة العدو وفي أي وقت تشاء وبأي شكل تشاؤه، وهذا أمر منوط بقيادة المقاومة والغرفة المشتركة وكلنا فخر بمقاومتنا ومراكمتها للقوة واعدادها المستمر للقيام بالواجب في أي لحظة من اللحظات بوجه العدو الصهيوني وكلنا ثقة بجهودهم غي كل الميادين بالضفة وغزة وكل ميدان

ووجه شهاب التحية للمقاومة الأبية التي تواصل الليل بالنهار ولكل مقاتليها الأشداء الأبطال الذين سيُظهرون للعدو ما يخشاه من كل بأس وعزم وتحدي وهم أملنا وذخرنا ونشد على أياديهم دوماً.