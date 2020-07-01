سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الأربعاء 1/7/2020

يواصل اللبنانيون البحث عن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 1/7/2020، خاصةً بعد البدء في اعتماد سعر صرف جديد للسحوبات النقدية بالدولار عقب ارتفاعه إلى مستويات قياسية في السوق السوداء.

ولا يستطيع اللبنانيون منذ عدة أشهر سحب النقود من حساباتهم إلا بالليرة اللبنانية نتيجة أزمة سيولة حادة وشح في الدولار.

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، وإنما بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشح الدولار.

وقد تم تحديد سعر الصرف للسحوبات من الودائع بالدولار بـ3850 ليرة بدلا من 3000، تطبيقا لتعميمين صادرين عن مصرف لبنان، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 1507 ليرات لكافة العمليات النقدية الأخرى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، تسبب بارتفاع معدل التضخم وجعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ويعقد مسؤولون لبنانيون اجتماعات منذ أسابيع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أملا بالحصول على دعم خارجي يقدر بأكثر من 20 مليار دولار لإخراج لبنان من دوامة الانهيار المتمادي، من دون إحراز أي تقدم.

وشهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في المصرف المركزي اليوم الأربعاء 1/7/2020، انخفاضا ًعن أمس الثلاثاء وجاء على النحو التالي: 1 (USD) دولار امريكي = 1.509.10 (LBP) ليرة اللبنانية، فيما جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة الدولار 0.00066 دولار .

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعا قياسياً جديدا اليوم الأربعاء 1/7/2020، على النحو التالي: سعر الشراء9200 ليرة لبنانية، وسعر البيع 9000ليرة لبنانية.