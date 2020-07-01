طائرات الاستطلاع تحلق بكثافة والمقاومة تحذر الاحتلال بـ24 صاروخاً تجريباً

تواصل طائرات الاستطلاع "الاسرائيلي" التحليق المكثف في أجواء قطاع غزة ، بالتزامن من الحديث عن بدء تطبيق خطة الضم رغم عدم تحديد موعد رسمي من الاحتلال "الاسرائيلي" حتى اللحظة.

طائرات الاحتلال "الاسرائيلية" تواصل الانتشار في اجواء قطاع غزة بعد ارسال المقاومة في قطاع غزة رسائل ضد الضم ب24 صاروخاً تجريباً صوب البحر فجر اليوم ، والاعلان عن رفض الضم ومصير اي قرار بشأن الضم .

وقالت صحيفة يديعوت انه على غير العادة، خلال الليل أطلقت الأذرع المسـلحة في غزة " المقاومة الفلسطينية" رشقة صواريخ باتجاه الغرب باتجاه البحر، ويهدف الإطلاق كإشارة حول النوايا إذا أعلنت "إسرائيل" اليوم ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويشار الى ان المقاومة الفلسطينية تتوعد الاحتلال حال تنفيذ خطة الضم وسط تأكيد ان التنفيذ عبارة عن اعلان الحرب مع الاحتلال .