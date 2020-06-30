ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

تمساح في نهر النيل يثير الرعب لدى المصريين

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 23:12 - 30 يونيو 2020
image image
تقارير
جوال
مشاركة

تداول الاعلام المصري، مقطع فيديو مثير يظهر فيها تمساح يسبح في نهر النيل عند ترعة المريوطية.

وشكلت لجنة من وزارة البيئة لمعاينة الأمر، للتأكد من وجود التماسيح والتعامل معها حال وجودها.

ويتواجد في مصر على ضفاف نهر النيل تمساح النيل أو التمساح النيلي، وهو تمساح إفريقي ويعتبر ثاني الزواحف المتبقية في العالم حجما، بعد تمساح المياه المالحة.

وينتشر تمساح النيل على نطاق واسع من أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواجد في الأجزاء الوسطى والشرقية والجنوبية من القارة في الأغلب، ويعيش في أنواع مختلفة من البيئات المائية العذبة مثل البحيرات والأنهار والأهوار.

ويصل طول التمساح حتى 5 أمتار ويوجد في السودان ومصر، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي، والسنغال، وزامبيا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، والصومال، وإثيوبيا.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات