أسهل طريقة عمل حليب محلى مكثف في البيت.. يمكن تقديمه للضيوف

شاهد طريقة عمل حليب مكثف محلى في البيت، ومن المعروف لدى الناس أن مذاق مشروب الحليب المكثف لذيذ وشهي، كما يمكن صناعته في البيت دون أي عناء أو جهد إضافي.

فيما اشتهرت طريقة عمل حليب مكثف محلى على محركات البحث بالإنترنت خلال هذه الفترة، حقق المشروب رواجًا واسعًا بين السكان خاصا في الدول العربية.

كما يمكن لأي شخص إعداد حليب مكثف محلى في البيت، وتقديمه إلى الضيوف أو في الحفلات والمناسبات الخاصة والعامة، حيثُ يفضله كافة الفئات العمرية، والكبار والصغار.

وتقدم وكالة فلسطين اليوم مكونات وخطوات عمل الحليب المحلى بسرعة، وستبقى تقدم لكم خدمات اعداد الوجبات والمشروبات المتنوعة.

ونريد أن ننوه إلى ان مشروب الحليب المحلى، استطاع ان يجذ نحوه ملايين الناس، للأسباب المذكورة أعلاه.

مكونات الحليب المحلى في البيت:

إليك مقادير الحليب المحلى:

كوب سكر أبيض

كوب حليب بودرة

نصف كوب ماء مغلي أو حليب سائل مغلي

ملعقة كبيرة زبد



طريقة عمل الحليب المحلى في البيت:

أولاً: اخلط الزبد مع الحليب البودرة جيدًا بمضرب البيض.

ثانيًا: اضف جميع المكونات الباقية وهي الحليب البودرة والماء واخفقيها جيدًا فيصبح جاهزًا .

ثالثًا: قم بتعبئة في برطمانات زجاجية واستخدميها في إعداد الحلويات المختلفة.

وفي نهاية المقالة، نتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحة عافية.

وسنبقى نقدم لكم أفضل طرق عمل الوجبات والمشروبات والحلويات في المقالات.