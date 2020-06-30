د. حلس يحذر من تداعيات نقص الادوية في مستشفيات غزة

حذر مدير دائرة صيدلة المستشفيات د. علاء حلس، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الصعبة التي تمر فيها مستشفيات قطاع غزة، جراء نقص الادوية والمستهلكات الطبية، مؤكدًا أن المرضى يتكبدون معاناة حقيقية إزاء ذلك.

وقال د. حلس: إن "مستشفيات القطاع تفتقر الى 226 صنفا من الادوية، ما يمثل 44 % من القائمة الأساسية".

وأضاف أن النقص في المستهلكات الطبية بلغ 256 صنفا بنسبة 30 % من القائمة الاساسية.

وأوضح حلس، أن هناك خدمات أساسية تأثرت بشكل مباشر جراء هذه الازمة المتفاقمة منها: (خدمات الاورام وصحة الام والطفل والكلى ومرضى الثلاسيميا والهيموفيليا والعيون وخدمات القلب والقسطرة والحليب العلاجي).

ودعا د. حلس، كافة الجهات المعنية الى الاسراع في توفير الادوية والمستهلكات الطبية التي تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها .