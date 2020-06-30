الدولار يعوض بعض الخسائر عالمياً

بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس والمخاوف من موجة ثانية من الجائحة ، عوض الدولار جزءا من خسائر الليلة الماضية في التعاملات المبكرة بلندن .

ووفقا لحسابات أجرتها رويترز، بلغ عدد وفيات كوفيد-19 عالميا نصف مليون أمس الأحد. وارتفعت حالات الإصابة في ولايات جنوب وغرب الولايات المتحدة مما دفع ولاية كاليفورنيا لإصدار تعليمات بإغلاق بعض الحانات في أول تراجع رئيسي عن قرارات استئناف النشاط الاقتصادي.

وفي غياب اتجاه واضح بأسواق العملة، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الليلة الماضية ثم غير مساره في حين ارتفعت العملات عالية المخاطر أيضا.

وزاد الدولار الاسترالي 0.3 % مقابل نظيره الأمريكي إلى0.6884 حتى بعد أن أعلنت البلاد عن أكبر زيادة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيما يزيد على شهرين.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.6683 دولار أمريكي.

ومقابل سلة من العملات، سجل مؤشر الدولار 97.303 في الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، منخفضا 0.2 % لتصل خسائر الشهر الجاري إلى أكثر من 1 % وتتجه العملة صوب أكبر هبوط شهري منذ ديسمبر كانون الأول.

وصعد اليورو 0.3 % إلى 1.125 دولار.

وكتب خبراء سوق الصرف في جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء “مازلنا نتوقع تعافيا مستمرا للاقتصاد العالمي وهو ما سيدعم رأينا بشأن صعود اليورو في الأشهر المقبلة”.

وابتعد اليورو عن أقل مستوى أمام الفرنك السويسري في شهر عند 1.0628، وزاد 0.2 % إلى 1.0659.