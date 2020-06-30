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ارتفاع سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 30/6/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:59 - 30 يونيو 2020
الذهب الذهب
تقارير
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 30/6/2020 ، ارتفاعاً بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 ، 196.50 شيقلاً .

وفيما يلي أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 30/6/2020 في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي والدينا الاردني.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الذهب في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وتعد أخبار أسعار الذهب اليوم في فلسطين هامة للمواطنين سواء المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وأسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين.

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