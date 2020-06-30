يبحث عدد كبير جدًا من اللبنانيين عن سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 30 – 6 – 2020 مقابل الليرة اللبنانية.

ويحظى سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية على اهتمام كبير جدًا لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة في الجمهورية اللبنانية.

وشهدت أسعار الدولار في السوق السوداء في لبنان مقابل الليرة ارتفاعًا غير مسبوق بسبب اشتداد الأزمة الاقتصادية مما دفع المصارف اللبنانية لوضع حد لهذا الارتفاع.

وأوضحت مصادر مصرفية أنها بدأت الاثنين باعتماد سعر صرف جديد للسحوبات النقدية بالدولار وذلك عقب ارتفاعه إلى مستويات قياسية في السوق السوداء.

لا يستطيع اللبنانيون منذ عدة أشهر سحب النقود من حساباتهم إلا بالليرة اللبنانية نتيجة أزمة سيولة حادة وشح في الدولار.

وأكدت ثلاثة مصارف، تواصلت معها وكالة الأنباء الفرنسية، تحديد سعر الصرف للسحوبات من الودائع بالدولار بـ3850 ليرة بدلا من 3000، تطبيقا لتعميمين صادرين عن مصرف لبنان

فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 1507 ليرات لكافة العمليات النقدية الأخرى.

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء

وفرضت المصارف منذ أيلول/سبتمبر قيودا مشددة على سحب الأموال خصوصا بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجيا.

ومع الانهيار المتسارع، أطلق المصرف المركزي منصة الكترونية بدأ العمل فيها الجمعة، في محاولة للجم سعر الصرف لدى الصرافين. وتحدد نقابة الصرافين يوميا سعر بيع الدولار وشرائه. لكن تلك الإجراءات لم تتمكن من ضبط السوق السوداء حيث لامس سعر الصرف الاثنين الثمانية آلاف مقابل الدولار، وفق صرافين.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، تسبب بارتفاع معدل التضخم وجعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ويعقد مسؤولون لبنانيون اجتماعات منذ أسابيع مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي، أملا بالحصول على دعم خارجي يقدر بأكثر من 20 مليار دولار لإخراج لبنان من دوامة الانهيار المتمادي، من دون إحراز أي تقدم.

استقالة مدير عام وزارة المالية بيفاني

وفي مؤشر على التخبط داخل الإدارة اللبنانية، العاجزة حتى عن الاتفاق على أرقام موحدة لحجم الخسائر المالية، أعلن مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني الاثنين تقديم استقالته من منصبه.