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الطقس اليوم الثلاثاء 30/6/2020: انخفاض الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:15 - 30 يونيو 2020
طقس فلسطين طقس فلسطين
تقارير
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قالت دائرة الارصاد الجوية أن الطقس اليوم الثلاثاء30/6/2020 ، غائم جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الأربعاء 1/7/2020 يشهد ارتفاعاً على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2/7/2020 يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 3/7/2020 يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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