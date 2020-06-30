تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية

أعلنت محافظة قلقيلية بالضفة المحتلة، مساء اليوم الاثنين،:تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، منها إصابتان لقادمين من الخارج، وإصابة لعنصر أمن يعمل خارج المحافظة.

وذكرت محافظة قلقيلية في بيان لها نشرته على صفحتها المسجلة بالفيسبوك، أنه تم نقل الحالات الثلاث الى محافظة طولكرم لمتابعة وضعهم الصحي، كون عدد الاصابات اقل من خمسة، مشيرةً إلى أن حال زاد العدد سيتم اعادة افتتاح مدرسة القلب الكبير.

وجدد البيان، تأكيده على إغلاق الصالات ومنع الاحتفالات بكافة أشكالها سواء كان ذلك في المناطق المغلقة أو المفتوحة، ومنع التجمعات بكافة أشكالها والغاء كافة اشكال الاحتفالات، وبيوت العزاء.

ونبه إلى أن الحالة الوبائية في الاراضي الفلسطينية مقلقة ونراهن على الوعي الوطني لدى ابناء شعبنا.

وأوضح البيان، انه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة بحق المنشآت والافراد الذين لم يتقيدوا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة، وستقوم اللجان المتخصصة بالتفتيش وتكثيف جولاتها، ومخالفة المتجاوزين.

وكالنت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء اليوم الاثنين، عن إصابة 98 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مدن الضفة المحتلة، ما يرفع عدد إجمالي الإصابات في فلسطين.

وأوضحت الصحة، انها سجلت 98 إصابة جديدة بفيروس، بينهم 80 في محافظة الخليل (41 يطا، 2 مخيم الفوار، 3 دورا، 34 مدينة الخليل)، و17 من محافظة نابلس (11 مدينة نابلس، 4 مخيم بلاطة، 1 دوما، 1 سبسطية)، وإصابة في الطيبة بمحافظة رام الله والبيرة، ما يرفع عدد الإصابات اليوم إلى 195 إصابة.

وأكدت أن اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، قد بلغت 2443 إصابة، فيما وصل عدد الحالات النشطة 1814، وعدد حالات الشفاء 621، اما عدد الوفيات فوصل ثماني حالات وفاة، حتى اللحظة.

يُشار إلى أن العديد من محافظات الضفة، منها: (الخليل نابلس وطولكرم..)، قد أعلنت عن إجراءات اكثر صرامة ضد مخالفي قواعد مكافحة الوباء، كما أنها أغلقت بعض المحالات التجارية ومنعت التجمعات كافة وحفلات الاعراس، بسبب ارتفاع وتيرة انتشار الفيروس بين السكان.