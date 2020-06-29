لحظة إنقاذ طفل صيني بعد أن غمرته مياه الفيضانات

انتشر مقطع مصور، اليوم الاثنين، يظهر فيه لحظة إنقاذ طفل بعد أن غمرته مياه الأمطار في مدينة بيتشانغ في مقاطعة هوبي الصينية.

واظهرت الفيديو الذي انتشرت على المنصات الرقمية، محاولة رجال الأطفال إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، بعد أن حاصرت مياه الفيضانات أحد المباني في المدنية.

وبحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، فإن مدينة بيتشانغ شهدت معدلات هطول أمطار هي الأعلى منذُ 20 عامًا، فيما تسببت الفيضانات بإضرار مادية جسيمة.

شاهد: إنقاذ طفل عمره ثلاثة أشهر محاصر داخل أحد المباني وسط الفيضانات #الصين pic.twitter.com/O96VXuzhA0 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) June 29, 2020

وأوضح تلفزيون الصين، أن رجال الإنقاذ تلقوا طلب استغاثة من الأب لإنقاذ طفله، بعدما غمرت المياه الحي كاملاً.

وتمكن المنقذين من وضع الطفل داخل إناء صغير وتحريكه فوق سطح الماء، بينما كان يضع فوقه مظلة لحمايته من الأمطار.

كما يرصد الفيديو، معاناة الناس الصينيين، جراء محاصرتهم بمياه الامطار العالية داخل البيوت، إضافة إلى غرق العديد من السيارات.